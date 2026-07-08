NEBAHAT ÇEHRE PLAJDA GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Nebahat Çehre, Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. 82 yaşındaki usta oyuncu, Yalıkavak'ta konakladığı otelin plajında güneşlenirken görüntülendi.
NEBAHAT ÇEHRE'NİN ŞAPKA VE GÖZLÜK TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nebahat Çehre, yaz sezonunda Bodrum'u tercih etti. Yalıkavak'taki otelin plajında gün boyunca dinlenen sanatçı, denize girmek yerine şezlongunda vakit geçirmeyi tercih etti.
Siyah bir mayo giyen Çehre, sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Güneşin ve tatilin keyfini çıkaran usta oyuncu, objektiflere böyle yansıdı.
Yeşilçam'ın sevilen yüzlerinden Nebahat Çehre, yıllara rağmen zarif duruşuyla sosyal medyanın da ilgisini çekti.
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