ABD Deniz Kuvvetleri Tarih ve Miras Komutanlığı (NHHC), II. Dünya Savaşı sırasında görev başındayken kaybolan USS Herring (SS-233) denizaltısının yerini ve kimliğini resmen doğruladığını açıkladı. Haziran 1944'te batan denizaltının enkazı, Japonya'ya bağlı Matsue Adası açıklarında, Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde tespit edildi.

NHHC tarafından paylaşılan bilgilere göre USS Herring, deniz seviyesinin yaklaşık 90 metreden daha altında bulunuyor. Yapılan incelemeler, denizaltının geçen uzun yıllara rağmen genel olarak iyi durumda olduğunu gösterdi.

SAVAŞ BOYUNCA SEKİZ DEVRİYE GÖREVİ YAPTI

1942 yılının ilkbaharında ABD Donanması envanterine katılan USS Herring, savaş süresince hem Atlantik hem de Pasifik'te aktif görev aldı. Toplam sekiz savaş devriyesi gerçekleştiren denizaltı, son görevinde dördü Japon nakliye gemisi olmak üzere yedi düşman hedefini batırmayı başardı.

SON TEMAS KURİL ADALARI YAKINLARINDA KURULDU

Denizaltının kayıtlara geçen son konumu, Mayıs 1944'ün son günlerinde Kuril Adaları çevresiydi. USS Herring, görev bölgelerinin koordinasyonu amacıyla başka bir Amerikan denizaltısıyla buluşmuştu. 1 Haziran 1944 tarihinde ise aynı bölgede bulunan denizaltının mürettebatı, USS Herring'in faaliyet gösterdiği alandan gelen çok sayıda derinlik bombası patlaması duyduklarını rapor etti.

JAPON KAYITLARI BATIŞIN NEDENİNE IŞIK TUTTU

Savaş dönemine ait Japon belgeleri, USS Herring'in kıyı savunma bataryaları tarafından iki kez doğrudan vurulduğunu gösteriyor. Bu saldırının ardından denizaltıdan bir daha haber alınamadı. Temmuz 1944'te Midway Atolü'ne dönmesi beklenen gemi belirtilen tarihte ulaşmayınca kayıp ilan edildi.

83 DENİZCİ GEMİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

USS Herring'in batmasıyla birlikte gemide bulunan 83 mürettebat üyesinin tamamı yaşamını yitirdi. Olay, ABD Donanması'nın savaş dönemindeki en trajik kayıplarından biri olarak kayıtlara geçti.

İLK İPUÇLARI 2017'DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Batığın yerinin belirlenmesine ilişkin ilk bilgiler 2017 yılında gün yüzüne çıkmıştı. Ancak uzmanların yürüttüğü ayrıntılı çalışmalar ve karşılaştırmalı analizlerin ardından NHHC, 1 Haziran 2026 tarihinde enkazın kesin olarak USS Herring'e ait olduğunu duyurdu.

İNCELEMELER BATIŞ SENARYOSUNU DOĞRULADI

Enkaz üzerinde yapılan gözlemler sırasında, kumanda kulesi çevresinde ciddi hasar izlerine rastlandı. Uzmanlar, bu bulguların denizaltının aldığı doğrudan topçu isabetleriyle uyumlu olduğunu belirtiyor. Ayrıca pruva kısmında deniz tabanına çarpma sonucu oluşmuş olabilecek izler de tespit edildi.