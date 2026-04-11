İngiltere’de emlak yönetimi sektöründe uzun yıllar boyunca tatil yapmadan çalışan 74 yaşındaki Mossadek "Moss" Ageli, işten çıkarılmasının ardından hukuk mücadelesini kazanarak eski işvereninden yaklaşık 500 bin sterlin ( yaklaşık 30 milyon TL) değerinde devasa bir ödeme almaya hak kazandı.

Watford İş Mahkemesi’nde görülen davada, onlarca yıllık sadakatin ve biriken izin haklarının karşılığı tescil edildi.

1987 yılında Sabtina adlı emlak yönetim firmasına katılan ve süreç içerisinde ticari müdürlüğe kadar yükselen Ageli, kariyeri boyunca ciddi bir personel eksikliğiyle karşı karşıya kaldı. Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için sürekli ofiste bulunması gereken Ageli’nin, 1988 ile 1996 yılları arasında yaptığı 200’den fazla tatil talebinin yönetim tarafından reddedildiği mahkeme kayıtlarına geçti.

İzin kullanmasının fiilen imkansız hale gelmesi üzerine 1998 yılında şirket yönetimiyle özel bir anlaşma yapan Ageli, kullanılamayan izinlerin emeklilik döneminde toplu bir ödeme olarak tahsil edilmesi konusunda uzlaştı.

YENİ YÖNETİM KABUL ETMEDİ

Onlarca yıl sorunsuz işleyen bu süreç, 2022 yılında şirkete yeni bir yönetim kurulunun atanmasıyla krize dönüştü.

Yeni yönetim, geçmişe dönük anlaşmanın yazılı kanıtlarını sorgulayarak Ageli’nin yetkilerini kısıtladı ve 2024 yılında "ağır görevi kötüye kullanma" iddiasıyla iş akdini feshetti.

Ancak iddiaları reddeden Ageli’nin açtığı davada yargıç, şirketin bu suçlamalara dair samimi bir inancı olmadığını ve feshin haksız olduğunu hükme bağladı.

MAHKEME REKOR TAZMİNATA MAHKUM ETTİ

Mahkeme kararı doğrultusunda, biriktirilen 827 günlük izin ücreti karşılığında 392 bin sterlin ve haksız işten çıkarma tazminatı olarak 105 bin sterlin olmak üzere toplamda yaklaşık 497 bin sterlinlik rekor bir ödeme yapılmasına karar verildi.

Bu karar, iş dünyasında birikmiş izin haklarının ve işveren ile çalışan arasındaki sözlü anlaşmaların hukuki geçerliliği açısından önemli bir emsal oluşturdu.