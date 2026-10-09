Alman otomotiv devi BMW, tamamen elektrikli Neue Klasse ürün ailesinin yeni üyesi coupe-SUV iX4 modelini resmi olarak tanıttı. Geleneksel X4 modelinin elektrikli halefi niteliğini taşıyan yeni araç; 828 kilometreye varan menzili, 603 beygire ulaşan motor gücü ve 400 kW hızlı şarj mimarisiyle elektrikli otomobil pazarındaki standartları yükseltmeyi hedefliyor.

Mart 2027’de yollara çıkması planlanan iX4, 0,23’lük düşük sürtünme katsayısına sahip aerodinamik ve sportif gövde yapısıyla dikkat çekiyor. İlk etapta 468 beygir güç ve 644 Nm tork üreten çift motorlu 50 xDrive versiyonuyla satışa sunulacak model, 112,2 kWh kapasiteli devasa bataryası sayesinde tek şarjla 828 kilometre WLTP menzili sunabiliyor.

4 SANİYEDE 100 KİLOMETREYE ÇIKIYOR

Performans tutkunlarına hitap eden üst gam M60 xDrive versiyonu ise 603 beygir güç ve 875 Nm tork üreterek 0'dan 100 km/sa hıza sadece 3,9 saniyede ulaşıyor.

800 voltluk elektrik mimarisi sayesinde ultra hızlı şarj kabiliyetine sahip olan iX4, 400 kW DC şarj desteğiyle sadece 10 dakikalık bir dolumla 296 kilometrelik sürüş menzili kazanabiliyor. BMW ayrıca Avrupa pazarı için 368 beygir güç, 82,6 kWh batarya ve 638 km menzil sunan daha erişilebilir iX4 40 xDrive seçeneğini de ürün gamına dahil ediyor.