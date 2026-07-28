Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 7 Mayıs’ta gerçekleştirdiği Malatya-Narlı Demiryolu Hattı Yapım İşi ihalesi sonuçlandı. Yaklaşık maliyeti 92 milyar 979 milyon 272 bin TL olarak belirlenen ihale, 83 milyar 400 milyon 61 bin TL bedelle Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye verildi. İhale, Kamu İhale Kanunu’nun yalnızca doğal afet, salgın ve olağanüstü durumlarda başvurulabilen 21/B maddesi kapsamında pazarlık usulüyle gerçekleştirildi.



İSTİSNA MADDESİYLE MİLYARLIK İHALE



Kamu İhale Kanunu’nun istisnai koşullar için öngördüğü 21/B maddesi kullanılarak yapılan ihale, yüksek bedeli ve yöntemi nedeniyle dikkat çekti. AKP iktidarı döneminde sıkça başvurulan pazarlık usulü uygulaması, kamu kaynaklarının rekabetçi ihale yerine sınırlı katılımla dağıtılması nedeniyle uzun süredir eleştirilerin odağında bulunuyor.



SÖZLEŞME 22 HAZİRAN’DA İMZALANDI



İhalenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kalyon İnşaat arasında sözleşme 22 Haziran’da imzalandı. Böylece kamuoyunda iktidara yakınlığıyla bilinen şirket, milyarlarca liralık yeni bir kamu ihalesini daha portföyüne ekledi.



Malatya-Narlı Demiryolu Hattı Projesi, 2026 Yılı Yatırım Programı'nda 80,2 milyar TL ödenekle yer alırken, iktidar tarafından bölge ekonomisine katkı sağlayacağı gerekçesiyle tanıtılıyor.