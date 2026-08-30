Çin'in Hunan eyaletinde piyasa değeri 83 milyar dolar olarak hesaplanan 1.100 tonluk dev bir altın yatağı keşfedildi. Üç boyutlu modellemelerle varlığı kesinleşen bu rezerv, doğrulandığı takdirde dünyanın en büyük altın madeni unvanını alacak.

KEŞFEDİLEN ALTIN YATAĞININ DEĞERİ NE KADAR?

Çinli jeologlar, Hunan eyaletinin Pingjiang ilçesindeki Wangu sahasında yürüttükleri çalışmalarda 40'tan fazla altın damarı tespit etti. Yerin yaklaşık 3 kilometre derinliğinde yer alan rezervin toplam büyüklüğünün 1.100 tona ulaştığı açıklandı.

Yapılan ilk hesaplamalar, sahadaki toplam altın cevherinin piyasa değerinin yaklaşık 83 milyar dolar olduğunu gösteriyor. Ayrıca sahanın bitişik bölgelerinde sürdürülen ek sondajlarda da yeni altın yatakları saptandı.

MADENİN DÜNYADAKİ DİĞER REZERVLERDEN FARKI NE?

Keşfi öne çıkaran temel unsur, kayaçlardaki altın yoğunluğunun ton başına 138 grama kadar ulaşması oldu. Bu oran, endüstriyel madencilik standartlarının son derece üzerinde bir verimliliğe işaret ediyor. Saha incelemelerini yürüten uzmanlar, alınan kaya örneklerinin çoğunda altın parçacıklarının çıplak gözle görülebildiğini bildirdi.

BU KEŞİF KÜRESEL PİYASALARI VE ÜRETİMİ NASIL ETKİLEYECEK?

Tahmin edilen 1.100 tonluk rezervin kesinleşmesi halinde saha, Güney Afrika'da bulunan 1.025 tonluk South Deep madenini geride bırakarak ilk sıraya yerleşecek. Dünya altın üretiminin yüzde 10'unu karşılayan ancak ürettiğinden üç kat fazla altın tüketen Çin için bu keşif, ithalat bağımlılığını doğrudan azaltacak bir nitelik taşıyor.