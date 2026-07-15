Çin’in orta kesimindeki Hunan Eyaleti’ne bağlı Pingjiang Bölgesi’nde, madencilik tarihine geçecek nitelikte devasa bir altın rezervi keşfedildi. Wangu Altın Sahası'nda yıllardır yürütülen titiz jeolojik haritalandırma ve derin sondaj çalışmaları, ülkenin bugüne kadarki en büyük altın keşfine sahne oldu.

Çin’in küresel altın piyasasındaki lider konumunu daha da sağlamlaştırması beklenen bu keşif, bilim dünyasında ve finans piyasalarında büyük yankı uyandırdı.

2 BİN METRE DERİNLİKTE 40'TAN FAZLA ALTIN DAMARI

Hunan Eyaleti Jeoloji Enstitüsü öncülüğünde yürütülen arama faaliyetlerinde, geleneksel madencilik yöntemlerinin dışına çıkılarak ileri sismik araştırmalar ve yüksek teknolojili sondaj donanımları kullanıldı.

Derinliği 2.000 metreyi aşan 40'tan fazla sondaj kuyusu açılarak yeraltının üç boyutlu (3D) jeolojik modeli çıkarıldı.

Yaklaşık 1.500 metre derinlikte, yan yana uzanan 40'tan fazla aktif altın damarı tespit edildi.

Enstitü bünyesinde çalışan araştırmacı Chen Rulin, geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde yerkabuğunun derinliklerini daha önce hiç olmadığı kadar hassas bir şekilde tarayabildiklerini vurguladı. Sondajlardan elde edilen karot numunelerinin çoğunda gözle görülür altın parçacıklarının yer alması, dijital modellemelerin doğruluğunu tescilledi.

DÜNYANIN EN ZENGİN REZERVLERİNDEN BİRİ

Yapılan resmi analizler, keşfin sadece hacimsel olarak değil, kalite (tenör) bakımından da sıra dışı olduğunu gösteriyor.

Öne Çıkan Veriler ve Rezerv Analizi:

Doğrulanmış rezerv, 300,2 metrik ton. Tahmini toplam rezerv (3.000+ metre derinlik): 1.000 metrik tonun üzeri. Piyasa değeri: Yaklaşık 600 milyar yuan (82,8 milyar dolar). Cevher kalitesi: Ton başına 138 grama kadar varan altın konsantrasyonu.

Söz konusu cevher kalitesi, dünya genelindeki en büyük on altın madeninin birçoğunu geride bırakıyor. Uzmanlar, bu yüksek tenör oranının, altını kayaçtan ayırma ve işletme maliyetlerini ciddi oranda düşüreceğini öngörüyor.