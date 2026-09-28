Teknoloji ve lüksün sınırlarını zorlayan benzersiz bir mühendislik çalışması, lüks meraklısı özel bir müşterinin siparişi üzerine hayata geçirildi. Tamamen 24 karat saf altın kullanılarak üretilen ve tam 1,7 milyon dolar (yaklaşık 83,26 milyon TL) değerindeki özel fansız PC, dudak uçuklatan fiyatı ve sıra dışı donanım özellikleriyle teknoloji dünyasının gündemine oturdu.

120 x 120 x 120 mm boyutlarındaki bu küp şeklindeki kompakt sistem, pasif soğutma teknolojisiyle sessiz bir çalışma ortamı sunuyor. Altının alüminyuma kıyasla çok daha yüksek bir termal iletkenliğe sahip olması sayesinde, işlemciden çıkan ısı kasanın dış yüzeyine hızla aktarılarak fan veya sıvı soğutmaya ihtiyaç duyulmadan mükemmel bir soğutma performansı elde ediliyor.

Kullanılan saf altının yoğunluğu nedeniyle standart bir alüminyum kasanın 2,1 kilogramlık ağırlığına karşın, bu altın model tam 13 kilogram ağırlığa ulaşıyor.

YALNIZCA BİR ADET ÜRETİLDİ

Görsel ihtişamının yanı sıra yüksek performansıyla da dikkat çeken cihaz, Intel Core Ultra ve AMD Ryzen AI serisinin en güncel işlemci seçenekleriyle donatılabiliyor. 128 GB’a kadar DDR5 RAM desteği de sunan bu özel bilgisayar, yüksek veri işleme gücünü tamamen sessiz bir yapıda birleştiriyor. Seri üretimi olmayan ve yalnızca tek bir adet olarak üretilen bu cihaz, şimdiden dünyanın en pahalı kişisel bilgisayar sistemlerinden biri olarak teknoloji tarihine geçti.