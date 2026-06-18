2026 Dünya Kupası A Grubu'nda oynanan ilk maçlarda Güney Kore'ye yenilen Çekya ve Meksika'ya mağlup olan Güney Afrika karşı karşıya geldi. İki takım, 1-1 biten maçta turnuvadaki ilk puanlarını birbirinden aldı. Çekya'nın sayısı 6. dakikada Michal Sadilek'ten gelirken; Güney Afrika'ya puanı kazandıran golü 83'te Teboho Mokoena penaltıdan kaydetti.
GRUPTA İŞLER İYİCE KIZIŞTI
Bu sonucun ardından A Grubu'nda puan durumu iyice kızıştı... 3 puanlı Meksika, aynı puandaki Güney Kore'nin önünde averajla lider durumda. 1 puanlı Çekya da 1 averajla Güney Afrika'nın önünde üçüncü sırada.
Güney Afrika, 25 Haziran Perşembe TSİ 04.00'te Güney Kore ile oynayacak.
Çekya ise kıran kırana çekişmenin yaşandığı grupta 25 Haziran Perşembe TSİ 04.00'te Meksika ile karşı karşıya gelecek.