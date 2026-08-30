Yunanistan’ın Preveze kıyıları ile Lefkada Adası arasındaki bölgede bulunan enkazın, savaş yıllarında geliştirilen deneysel “Leichte Schnellboot” sınıfına ait olduğu tespit edildi. Yaklaşık 12,5 metre uzunluğundaki LS 6’nın, bu tekne sınıfından günümüze büyük ölçüde sağlam ulaşan bilinen tek örnek olabileceği belirtiliyor.

2013'TE BAŞLAYAN ARAMA SONUÇ VERDİ

LS 6’nın izini sürme çalışmaları 2013 yılına kadar uzanıyor. Tarihi arşivleri inceleyen araştırmacılar, İyon Denizi’nde kaybolan küçük bir Alman askeri teknesine ilişkin kayıtlardan yola çıktı. Daha sonra Lefkada çevresinde yapılan sonar taramalarında yaklaşık 96 metre derinlikte şüpheli bir cisim tespit edildi.

AegeanTec ekibinden teknik dalgıçların bölgeye inmesiyle enkaz ayrıntılı şekilde görüntülendi. Deniz tabanında büyük ölçüde dik konumda duran teknenin alüminyum gövdesinin, 80 yılı aşkın süre su altında kalmasına rağmen dikkat çekici ölçüde korunduğu görüldü. Dalgıçlar motor bölümüne yerleştirdikleri kamerayla Junkers Jumo 205 motorlarını da görüntüledi. Teknenin boyutları, gövde yapısı, kıç tasarımı ve motorları, enkazın LS 6 olduğuna ilişkin önemli kanıtlar sundu.

TAMİRE GÖTÜRÜLÜRKEN BATTI

LS 6, hafif alüminyum gövdesi ve yüksek hızıyla dönemi için sıra dışı bir askeri tekne olarak geliştirilmişti. İlk olarak mayın döşeme görevleri için tasarlanan araç, daha sonra denizaltılara karşı keşif ve saldırı görevlerinde kullanılabilecek şekilde düzenlendi. Ancak planlanan kullanım biçiminin aksine LS 6 ve kardeş teknesi LS 5 daha çok keşif ve nakliye görevlerinde kullanıldı.

Araştırmacılara göre LS 6, 24 Eylül 1943’te gerçekleştirilen bir hava saldırısında gövdesinden ağır hasar aldı. Teknenin onarılması için Korfu’dan Pire’ye çekilmesine karar verildi ancak hasarlı gövde yolculuğa dayanamadı. LS 6, 29 Eylül 1943’te Preveze açıklarında çekilirken su alarak battı.

Enkazın kimliğinin kesinleştirilmesinde en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise teknenin pruvasında bulundu. Dalgıçlar burada, LS 6’nın battığı sırada çekilmekte olduğuna ilişkin tarihi kayıtlarla örtüşen çekme halatının kalıntılarını tespit etti. Böylece 83 yıldır İyon Denizi’nin derinliklerinde bulunan teknenin kimliği doğrulandı.