Türk edebiyatının en bilinen aşk hikayelerinden Kürk Mantolu Madonna, sinema uyarlamasıyla yeniden gündeme geldi. Romanda hafızalara kazınan Maria Puder karakterini, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan Meryem Uzerli oynayacak.
ÇEKİMLER ALMANYA VE TÜRKİYE'DE YAPILACAK
Senaryosunu Mert Dikmen’in yazacağı filmin çekimlerinin Almanya ve Türkiye’de iki farklı ülkede gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Merakla beklenen yapımın çekim takvimi ve vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.