Olay, Manavgat Belediyesi hizmet binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, Side Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin ortağı Burhan D., işletmeye yüksek ses nedeniyle 839 bin 18 lira idari para cezası uygulanmasının ardından ses sistemi ekipmanlarını aracıyla belediye önüne getirdi.

Malzemeleri kaldırıma bırakan Burhan D., üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan yangına belediye görevlileri yangın tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

"SORUN OLAN ŞEYİ ORTADAN KALDIRDIK"

Eylemi sırasında tepkisini dile getiren Burhan D., personel maaşlarını ödemekte zorlandığını belirterek, cezaya tepki amacıyla ses sistemlerini yaktığını ifade etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Burhan D.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA

Manavgat Belediyesi, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu işletme hakkında daha önce de yüksek ses nedeniyle işlem yapıldığını belirtti.

Açıklamada, işletmeye geçmişte iki kez tutanak düzenlendiği ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 232 bin 264 lira idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı. Aynı ihlalin üç yıl içinde ikinci kez tekrarlanması nedeniyle cezanın 839 bin 18 liraya yükseltildiği ifade edildi.

Belediye, cezanın CİMER, ilgili bakanlık ve belediyeye yapılan şikâyetler doğrultusunda uygulandığını belirterek, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemin kamu güvenliğini tehdit ettiğini ve olayla ilgili hukuki ile cezai sürecin başlatıldığını duyurdu.