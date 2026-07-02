Alaska'nın Utqiagvik kentinde eksen eğikliği nedeniyle tam 84 gün boyunca güneş ufuk çizgisinin altına inmiyor. Bu coğrafi olay süresince kentte gece kavramı tamamen ortadan kalkıyor ve kesintisiz gün ışığı yaşanıyor.

COĞRAFİ EĞİKLİK GECE KAVRAMINI TAMAMEN BİTİRİYOR

Kuzey Kutup Dairesi'nin 500 kilometre kuzeyinde yer alan yerleşim yerindeki bu durum, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörünge düzlemine göre sahip olduğu 23,5 derecelik eksen eğikliğinden kaynaklanıyor. Eksenel konum sebebiyle güneş ışınları, yerel saatle gece yarısı olsa dahi ufuk çizgisinin üzerinde kalıyor. Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından kaydedilen hızlandırılmış görüntülerde de güneşin ufuk çizgisine neredeyse değdiği ancak batmadan tekrar yükseldiği görülüyor.

KUTUP ÇİZGİSİNDEKİ DİĞER ÜLKELERDE DE YAŞANIYOR

Bu ekstrem coğrafi dönemi dünyada sadece Alaska tecrübe etmiyor. Kanada, Grönland ve Rusya'nın kuzey kesimlerinin yanı sıra Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde de benzer şekilde gece yarısı güneşi etkisini gösteriyor.

Hiç bitmeyen gündüz hissi uyandıran bu dönem küresel sanat eserlerine ve popüler kültüre ilham kaynağı olurken, aynı bölgeler kış aylarında ise tam tersi bir döngüyle aylarca süren zifiri karanlık kutup gecesi dönemine geçiş yapıyor.