Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesinin 2026 yılına ait disiplin işlemlerine dair verileri paylaştı. Alınan kararlar doğrultusunda 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin inceleme yapıldı. İncelemeler sonucunda 333 yargı mensubuna disiplin cezası verildi.
Gürlek, "HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333'ü hakkında; 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır" dedi.
Bakan Gürlek açıklamasında, suçlularla mücadele edilirken yargı süreçlerinde makam, unvan veya nüfuza bakılmadığını ifade etti. Hakim ve savcıların genelinin görevlerini hukuka ve meslek onuruna bağlı kalarak yürüttüğünü belirten Gürlek, bu unvanların kimseye ayrıcalık tanımayacağını bildirdi.