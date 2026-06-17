Ağacın yerini belirlemek için yıllarca hava lazer taramaları, üç boyutlu haritalar ve yüzlerce gönüllünün desteğiyle yapılan incelemelerden yararlanıldı. Son aşamada profesyonel tırmanıcılar ağacın tepesine ulaşarak metre şeridi yardımıyla yüksekliğini doğruladı. Böylece "Heaven Sword of the Da'an River" adı verilen ağaç, Doğu Asya'nın bilinen en uzun ağacı olarak kayıtlara geçti.

10 YILLIK ARAYIŞIN SONUNDA BULUNDU

Tayvan Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nden Rebecca Chia-Chun Hsu ve ekibi, dev ağaçları haritalamak amacıyla yıllar süren bir çalışma yürüttü. Uçaklardan gerçekleştirilen lazer taramaları sonucunda ada genelinde milyonlarca ağaç incelendi. Daha sonra yüzlerce gönüllü, dik yamaçlarda bulunan ağaçların yükseklik hesaplarını tek tek kontrol ederek adayları daralttı.

Uzun süren hazırlıkların ardından gerçekleştirilen keşif sırasında ekip, yaklaşık 20 kilometrelik nehir yatağını takip edip iki gün boyunca dik yamaçlarda yürüyerek dev ağaca ulaştı. Yapılan ölçümler, ağacın 84,1 metre yüksekliğe sahip olduğunu doğruladı.

DEV AĞAÇLARIN BULUNDUĞU ORMANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmalar yalnızca "Heaven Sword" ile sınırlı kalmadı. Ekip, Benya Dağı yakınlarında bir hektarlık alanda 65 metreden uzun 11 ağacın bulunduğu dev bir koruluk tespit etti. Great Ghost Lake bölgesinde ise yaklaşık 30 dev Taiwania ağacından oluşan yoğun bir orman keşfedildi.

Bilim insanları, bu yaşlı ormanların dünyanın en yüksek karbon depolama kapasitesine sahip bölgeleri arasında yer aldığını belirtiyor. Dev ağaçların yalnızca doğal birer anıt olmadığına dikkat çeken araştırmacılar, bu ekosistemlerin iklim dengesi açısından da büyük önem taşıdığını ifade ediyor.