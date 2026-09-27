Tufts Üniversitesi ve Virginia Tech araştırmacıları, kıyı şeridindeki değişimi ortaya çıkarmak için 190 milyondan fazla ölçümü inceledi. Büyük bölümü uydu radarlarından elde edilen veriler, deniz seviyesinin yükselmesinin yanında karanın da aşağı doğru hareket ettiğini gösterdi.

KIYILARIN YÜZDE 23'ÜNDE HIZ DAHA YÜKSEK

Araştırmaya göre ABD kıyılarının yüzde 43'ü yılda en az 2 milimetre, yüzde 23,3'ü ise en az 3 milimetre çöküyor. En belirgin değişim Meksika Körfezi çevresinde görülürken, doğu kıyılarında da çökmenin oldukça yaygın olduğu belirlendi.

Batı kıyılarında ise tablo her yerde aynı değil. Bazı bölgelerde kara seviyesi düşerken bazı noktalarda yükselme tespit edildi. Araştırmacılar bu nedenle kıyılardaki değişimin bölgeden bölgeye farklı nedenlerle gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

84 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ BU BÖLGELERDE YAŞIYOR

Kıyıların çökmesinde yer altı sularının yoğun şekilde çekilmesi, yumuşak toprak ve tortuların zamanla sıkışması ve geçmiş buzul çağlarından kalan jeolojik hareketler gibi farklı etkenler rol oynayabiliyor. Kara seviyesindeki düşüş küçük görünse de yıllar içinde birikerek deniz seviyesindeki yükselmenin kıyılardaki etkisini artırabiliyor.

Araştırmacıların hesaplamasına göre yaklaşık 84,3 milyon kişi, farklı seviyelerde çökme görülen ABD kıyı bölgelerinde yaşıyor. Kara seviyesinin düşmesi; yollar, köprüler, binalar ve boru hatlarının yanı sıra deniz duvarları ve taşkınlara karşı kurulan koruma sistemleri üzerindeki baskıyı da artırabiliyor.

Araştırma, kıyılardaki çökmenin yavaş ilerlemesine rağmen uzun vadede sel ve taşkın riskini büyütebileceğini ve mevcut altyapının korunmasını zorlaştırabileceğini ortaya koyuyor.