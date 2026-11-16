Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde onlarca yıl boyunca ormansızlaşma ve hayvancılık nedeniyle tahrip olan arazi, yürütülen çevre restorasyonu projesiyle yeniden orman alanına dönüştürüldü. Proje kapsamında 607 hektarlık alana 840 bin yerli ağaç dikilirken, bölgede 100 yılı aşkın süredir görülmeyen Güney Amerika tapirleri de doğaya yeniden kazandırıldı.

607 HERTARLIK ARAZİ AĞALANDIRILDI

Rio de Janeiro eyaletinin Cachoeiras de Macacu belediyesinde bulunan Guapiaçu Ekolojik Rezervi'nin (REGUA) temelleri, 2001 yılında Nicholas ve Raquel Locke tarafından atıldı. Proje kapsamında oluşturulan kendi fidanlıklarında yetiştirilen yerli ağaç türleri, eski hayvancılık arazilerine dikildi. Çalışmalar sonucunda yaklaşık 607 hektarlık alan geri kazanıldı ve 840 bin ağaç toprakla buluşturuldu.

1914'TEN BU YANA BÖLGEDE KAYDI BULUNMUYORDU

Avlanma ve yaşam alanlarının yok edilmesi sebebiyle Rio de Janeiro eyaletinden silinen ve bölgedeki bilinen son kaydı 1914 yılına dayanan Güney Amerika tapirinin (Tapirus terrestris) geri dönüşü için 2017 yılında adım atıldı. Koruma projesi Refauna ile iş birliği içinde yürütülen program kapsamında, ilk tapirler uyum sürecinin ardından rezerve nakledilerek doğaya salındı.

DOĞAL ORTAMDA 8 YAVRU DÜNYAYA GELDİ

Vahşi doğaya uyum sağlayan ve üremeye başlayan tapir popülasyonunda artış kaydedildi. Proje yetkilileri tarafından Eylül 2025'te yapılan açıklamada, girişim kapsamında doğal ortamda sekiz yavrunun dünyaya geldiği bildirildi.

Brezilya tapiri olarak da bilinen bu büyük memelilerin, dışkıları yoluyla tohumları yayarak yeni bitkilerin büyümesini desteklediği ve orman ekosisteminin kendini yenileme sürecine katkı sağladığı belirtildi.