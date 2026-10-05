Restore edilen orman, Rio de Janeiro’da 103 yıldır görülmeyen Güney Amerika tapirinin bölgeye yeniden kazandırılmasını sağladı. Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde 1990’larda zarar görmüş bir arazi satın alan Nicolas ve Raquel Locke, 2001 yılında geniş çaplı restorasyon çalışmasına başladı. 20 yılı aşkın sürede oluşturulan yeni orman ve yeniden canlanan sulak alanlar, yüzlerce hayvan türüne yaşam alanı sağlarken tapirlerin de 103 yıl sonra bölgeye dönüşünün önünü açtı.

840 BİN YERLİ AĞAÇ DİKTİLER

Çift, Cachoeiras de Macacu bölgesindeki eski otlakları yeniden ormana dönüştürmek amacıyla Atlantik Ormanı’na özgü ağaç türlerini kullandı. Kurulan fidanlıkta yaklaşık 120 yerli tür yetiştirildi. Yıllar içerisinde dikilen ağaç sayısı yaklaşık 840 bine, restore edilen alan ise 600 hektarın üzerine çıktı.

103 YIL SONRA HANGİ HAYVAN GERİ DÖNDÜ?

Restorasyon çalışmaları, Güney Amerika’nın en büyük kara memelisi olan tapirin yeniden yaşayabileceği koşulların oluşmasına katkı sağladı. Rio de Janeiro’da tapire ilişkin son teyit edilmiş gözlem 1914 yılında Serra dos Órgãos Milli Parkı’nda yapılmıştı. Tür, yaşam alanlarının kaybı ve kaçak avcılık nedeniyle bölgeden kaybolmuştu.

KURUTULAN SULAK ALANLAR YENİDEN CANLANDI

Ağaçlandırmayla birlikte daha önce birbirinden kopmuş orman parçaları yeniden bağlantı kazandı. Bitki örtüsünün geri dönmesi, geçmişte kurutulan sulak alanların da yeniden canlanmasına yardımcı oldu. Restore edilen rezerv, 460’tan fazla kuş türünün yanı sıra sürüngenlere, amfibilere ve çok sayıda memeliye yaşam alanı oluşturdu.

TAPİRLER NASIL GERİ DÖNDÜ?

Refauna projesi, restore edilen rezervle birlikte 2017 yılında tapirleri bölgeye yeniden kazandırma programını başlattı. 2017 ile 2021 yılları arasında 6 üreme merkezinden toplam 14 tapir doğaya bırakıldı. Hayvanlar kamera tuzakları ve diğer izleme sistemleriyle takip edilirken zamanla yeni ortamlarına uyum sağlayarak vahşi doğada üremeye başladı.

DOĞADA 8 YAVRU DÜNYAYA GELDİ

Eylül 2025 itibarıyla rezervde 8 tapir yavrusunun doğduğu kaydedildi. Yavrulardan birinin, tapirlerin Rio de Janeiro’dan kaybolmasının ardından bölgede dünyaya gelen ikinci nesle ait olduğu belirtildi. Tapirler ayrıca yedikleri meyvelerin tohumlarını geniş alanlara taşıyarak ormanın doğal yenilenmesine katkı sağlıyor.