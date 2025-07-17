Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmalarda Türkiye'nin Pakistan'ı destekler nitelikteki açıklamaları, Hint kamuoyunda sert bir Türkiye karşıtı harekete neden oldu.



Hint otoriteleri bir yandan ülkede hizmet veren Türk şirketlerin çalışma şartlarını güç hale getirirken, bir yandan da Türkiye'ye yönelik kara propaganda çalışmaları yürütüyor.

85 BİN KİŞİ TÜRKİYE'YE SIRTINI DÖNDÜ



Büyük bölümü kış aylarında yapılan rezervasyonlardan oluşan Hint turistlere ait binlerce tatil planı, söz konusu sürecin ardından iptal edildi. Yaz mevsiminin yarısı geride kalırken, 45 günlük bölümde Türkiye'yi ziyaret eden Hintli turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yarıdan fazla azalmış durumda.



Sektör kaynaklarının paylaştığı son verilere göre, 2024 yılı rakamları ile kıyaslandığında bu yıl Türkiye'ye gelmekten vazgeçen Hint turistlerin sayısı 85 bini geride bıraktı.

TURİZME 'UZAK DOĞU' DOPİNGİ



Hintli turistlerin sayısında azalma görülse de, Türkiye'yi yönelik Uzak Doğu ilgisi her geçen yıl artmaya devam ediyor. Hindistan'ın Türkiye karşıtı hareketinin ardından Pakistan'dan yapılan turizm ziyaretlerinde Türkiye ilk sıraya yükselirken, Çin, Japonya ve Tayvan gibi ülkelerden de Türkiye'ye yönelik turist akını her geçen yıl artış gösteriyor.



