Hollanda'da son yıllarda büyüyen sperm bağışı skandalı, ülkede ciddi etik ve toplumsal tartışmalara yol açtı. Yapılan yeni incelemelere göre yalnızca 85 erkeğin yaptığı bağışlarla binlerce bebeğin dünyaya gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.

FARKINDA OLUNMAYAN AKRABA EVLİLİĞİ RİSKİ

Bu durum, ilerleyen yıllarda toplum içinde farkında olmadan akraba evlilikleri gibi ciddi sonuçlara yol açabileceği gerekçesiyle endişeyle karşılanıyor. Hollanda'daki mevcut sistemin yetersizliği nedeniyle bazı donörlerin farklı kliniklerde defalarca bağış yaptığı ve bu bilgilerin merkezi olarak takip edilmediği ortaya çıktı.

Bu bağlamda sperm bağışı yoluyla dünyaya gelen binlerce kişinin, biyolojik olarak aynı babaya sahip olabileceği ifade ediliyor.

550'DEN FAZLA ÇOCUĞUN BABASI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Daha önce Hollandalı YouTuber Jonathan Meijer, 550'den fazla çocuğun babası olduğunu açıklamış ve bu açıklamasıyla büyük bir tartışma başlatmıştı.

Hollanda Jinekologlar Birliği Başkanı Marieke Schoonenberg, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bir erkeğin 25'ten fazla bağışta bulunması toplu bağış olarak tanımlanıyor ve bu durumun sıfır düzeyine inmesi gerekiyor" diyerek sistemde köklü bir reform çağrısında bulundu.

Uzmanlar, bu durumun ileride bireylerin romantik ilişkilerinde DNA testi yaptırma zorunluluğuna dönüşebileceğini belirtiyor. Zira bilinçsizce başlayan ilişkilerde tarafların biyolojik olarak yarı kardeş olma ihtimali göz ardı edilemiyor.