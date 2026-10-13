Fon vurgunu ile ilgili 85 kişinin mal varlığının dondurulduğu ancak listede AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın bulunmadığı öne sürüldü. Listede Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadı Esat Palazoğlu, sanatçı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın babası Cihan Sütşurup ile AKP’li eski bürokrat Osman Nacar ve bilişim hizmetleri firmasında çalışan Fransız vatandaşı Etienne Debost’ın olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 85 kişinin hesaplarının dondurulmasını istediği yazıldı. Ancak listede 163 milyon liralık hisse alıp, skandal öncesi satan ve 2.2 milyar lira kazanan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın ise yer almadığı paylaşıldı. Listede mal varlığı dondurulan ancak 3 saat sonra bu kararın kaldırıldığı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın da bulunmadığı iddia edildi.

HESAPLARI İZLENECEK

Başsavcılığın 85 kişi ile ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, listedeki kişilerin malvarlığını azaltabilecek her türlü tasarruf işlemine karşı tedbir alınmasını istediği öne sürüldü. Bu kapsamda; devir, temlik, satış, bağış, ipotek veya rehin tesisi, hesap kapatma, nakit çekimi ile EFT ve havale gibi işlemler mercek altına alındı. Başsavcılığın, olağandışı işlem taleplerinde bilgi verilmesini, bu hesaplarla ilgili görüş sorulmadan işlem yapılmamasını, şüpheli ve malvarlığını azaltıcı durumların, muvazaalı veya malvarlığını kaçırmaya yönelik şüpheli işlemlerin MASAK’a bildirilmesini istediği belirtiliyor. Fon soruşturmasında 85 kişinin uçak, helikopter ya da tekne sahibi olup olmadığı araştırılıyor.

Fon listesinde ‘bakan yardımcıları var’ iddiası

- YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon listesinde birden fazla bakan yardımcısı, siyasetçi ve bürokrat olduğunu iddia etti. Emre, “Tarafımıza birden fazla bakan yardımcısı, siyasetçi ve bürokrata ilişkin iddialar iletilmektedir. Bizler emin olduğumuz anda bunları yeniden açıklayacağız” ifadesini kullandı. Adalet Bakanı’nın 100 milyon liranın üzerinde haksız kazanç sağlayan 214 ismin tespit edildiğine dair açıklamasını gündeme getiren Emre, “Listenin ellerinde olduğunu biliyoruz çünkü açıkladığımız isimleri inkar edemiyorlar. İsimleri neden açıklamıyorsunuz dediğimizde ‘lekelenmeme hakkı’ diyorlar” ifadesini kullandı.