Çiftçinin meyveciliğe geçişi, bir arkadaşının çalıştığı bahçecilik araştırma merkezine yaptığı ziyaretle başladı. Burada kivi ve hurmayla tanışan çiftçiye iki hurma fidanı verildi. Aldığı fidanlar, ilerleyen yıllarda hem üretim biçimini hem de araziden elde ettiği geliri değiştirdi.

TEK FİDAN BAHÇENİN TEMELİNİ OLUŞTURDU

Kendisine verilen iki hurma fidanından biri kurudu, diğeri ise büyümeyi başardı. Çiftçi, hayatta kalan ağacı çoğaltarak yeni hurma ağaçları yetiştirdi. Bugün bahçedeki üretimin temelini oluşturan bu ilk ağacı "ana ağaç" olarak görüyor.

Bahçenin bulunduğu alan başlangıçta tarım yapılmayan ormanlık bir yamaçtı. Araziyi üç teras halinde düzenleyen çiftçi, burada önce yaklaşık iki yıl pirinç yetiştirdi. Ardından pirinç üretimini bırakarak araziyi meyve bahçesine dönüştürdü.

Bu değişiklik gelirine de önemli ölçüde yansıdı. Pirinç üretiminden yılda yaklaşık 20-30 bin rupi kazanırken, meyve üretimiyle yıllık geliri 300-400 bin rupi seviyesine çıktı. İyi geçen bir yılda ise hurma, kivi ve fidan satışlarından toplam 1,1 milyon rupi gelir elde etti.

KİMYASAL KULLANMADAN ÜRETİM YAPIYOR

85 yaşındaki çiftçi, bahçesinde kimyasal tarım ürünleri kullanmadan üretim yapıyor. Zararlılarla mücadele etmek için tütün ve külden hazırladığı doğal karışımı kullanırken, dökülen yapraklar ve topraktan hazırladığı kompostla ağaçlarını besliyor. Yabani otları da atmak yerine toprağa karıştırarak organik maddeye dönüştürüyor.

Yıllarca eşiyle birlikte bahçede çalışan çiftçi, ilerleyen yaşı nedeniyle ulaşımı daha kolay başka bir arazi satın aldı. Yeni araziye yaklaşık 100 hurma ağacı diken çiftçi, yıllar önce tek bir fidanla başlayan üretimini sürdürerek arkasında gelecek nesillere aktarılabilecek bir tarım mirası bırakmayı hedefliyor.