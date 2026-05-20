Samsun'un Canik ilçesine bağlı Kaleboğazı Mahallesi'nde 17 Mayıs gecesi saat 22.00 sıralarında kaybolan 85 yaşındaki Türkan Yener'den acı haber geldi.
Yaşlı kadının kaybolduğunun bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile NEZİR arama kurtarma ekipleri sevk edilmiş ve geniş çaplı bir tarama faaliyeti başlatılmıştı.
Arama çalışmalarının üçüncü gününde, bugün saat 10.00 sıralarında Mert Irmağı içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığı yönünde ihbar geldi. Hızla bölgeye intikal eden ekipler, ırmak yatağında yaklaşık 4 saat süren zorlu bir çalışmanın ardından Türkan Yener'in cansız bedenini sudan çıkardı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın yaptığı ilk tespitlerin ardından Yener’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.