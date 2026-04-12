Olay, önceki gün merkez Onikişubat ilçesinin Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Elife Akkök, evde yalnız olduğu sırada kapı çaldı. Akkök, kapıdaki kişinin komşusu Ahmet Gözükara olduğunu gördü. Gözükara'nın annesinin kendisine paket gönderdiğini söylemesi üzerine Elife Akkök kapıyı açtı. Eve hızla giren Gözükara, Elife Akkök'ü mutfağa sürükledi. Gözükara daha sonra Elife Akkök’ün boğazına bıçağı dayayıp altınlarını istedi. Bu sırada yaşanan boğuşmada Elife Akkök’ün iki eli de çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Gözükara yaşlı kadının kolundaki bileziği gasbederek kaçtı. Akkök’ün dışarı çıkıp komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye götürülen Elife Akkök’ün ellerine dikiş atılıp taburcu edilirken, polis de Ahmet Gözükara’yı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin her yerde aradığı Gözükara, Türkoğlu ilçesine giderek 37 gram ağırlığındaki bileziği kuyumcuda bozdurdu. Polis yaptığı çalışmada Adana’ya gideceği bilgisine ulaşan Ahmet Gözükara’yı yakalayıp gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf ederek kullandığı maddenin etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Gözükara, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, kuyumcudan bileziği alarak Elife Akkök’e teslim etti.

'AZ KALSIN BU BİLEZİKLER İÇİN ÖLÜYORDUM'

Yaşadığı dehşeti anlatan Elife Akkök, Ahmet Gözükara’nın gasbettiği bileziği kefen parası olarak biriktirdiğini ve o bilezikten dolayı az kalsın canından olacağını söyledi. Akkök, “Kapıyı açınca benim üstüme çöktü, yıktı beni. Ağzımı kapattı. ‘Beni öldürme’ dedim. Bıçağı boğazıma dayayınca bıçaktan korktum, ne yapacağımı şaşırdım. Bıçağı tutup çekince bıçak elime oturdu. Ellerimden akan kanı görünce bileziğimi alıp kaçtı. Daha sonra kalkıp dışarı çıkıp ‘Komşular beni öldürüyorlar. Boğazladılar beni’ dedim. Bunu cezaevinden çıkarmasınlar, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bileziği ‘kefen parası’ diyerek biriktirdim. Beni bu bilezik için öldürecekti” diye konuştu.