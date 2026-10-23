Pentagon’un savunma sanayisinin üretim kapasitesini güçlendirme ve silah tedarik süreçlerini modernization etme stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen anlaşma, yürürlüğe girmek için ABD Kongresi’nin onayını ve gerekli finansmanın sağlanmasını bekliyor.

Söz konusu anlaşma yalnızca uçak üretimini değil; ilk yedek parça tedarikini, 10 yıllık modernizasyon kitlerini, bakım-destek hizmetlerini ve uluslararası müşterilerin siparişlerini de kapsıyor.

Anlaşma şartları doğrultusunda Pentagon’un 10 yıllık üretim taahhüdüne karşılık Lockheed Martin, F-35 programını destekleyen projelere 7 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecek.

Uzun vadeli fiyatlandırma ve üretim hacmine bağlı indirimler sayesinde milyarlarca dolarlık tasarruf hedeflenirken, programın önümüzdeki 10 yılda 315 binden fazla istihdamı desteklemesi ve yaklaşık 80 milyar dolarlık ekonomik hacim oluşturması öngörülüyor.

DÜNYA GENELİNDE 1.375 ADET BULUNUYOR

Dünyanın en gelişmiş askeri platformları arasında gösterilen ve dünya genelinde 1.375’ten fazla örneği bulunan F-35’lerin birim maliyeti 100 milyon doları aşabiliyor. Şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşması ve 10 yıllık dev anlaşmanın duyurulmasının ardından Lockheed Martin hisseleri yüzde 6’nın üzerinde değer kazandı.