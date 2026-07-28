Meksika’nın kuzeyindeki Coahuila eyaletinde bulunan San José de las Piedras yakınlarında, Benito Hernandez Garcia tarafından inşa edilen konut, doğal bir kaya oluşumunun mimariye entegre edilmesiyle öne çıkıyor. Yaklaşık 850 ton ağırlığında ve 15 metre yüksekliğindeki bir kayanın altına konumlandırılan ve "Casa de Piedra" (Taş Ev) olarak bilinen yapı, geleneksel çatı sistemleri yerine doğal kütleyi kullanıyor.

KAYA FORMU PLANI VE MİMARİYİ BELİRLEDİ

Ocampo Flora ve Fauna Koruma Alanı sınırları içerisinde yer alan yapı, klasik dikdörtgen plan şemasına sahip değil. İnşaat sürecinde kaya kütlesi kesilmedi veya yerinden oynatılmadı. Duvarlar, oluşumun altındaki boşluklara, kayanın eğimi ve destek noktaları takip edilerek örüldü.

Süreçte kullanılabilir alanı genişletmek amacıyla kayanın altındaki toprak ve taş tabakası kazılarak alan derinleştirildi. Beyaz boyalı kagir dış cepheye sahip olan tek katlı yapıda, tavan yüksekliği kayanın formuna bağlı olarak odalar arasında farklılık gösteriyor.

TERMAL KÜTLE İLE İKLİM DENGESİ

Sıcaklığın yazın 47 °C’ye yaklaştığı, kışın ise sıfırın altına düştüğü Chihuahua Çölü ikliminde yer alan yapı, kayanın yüksek termal kütlesinden faydalanıyor. Yoğun taş kütlesi, gündüz emdiği ısıyı gece yavaşça yayarak iç mekandaki sıcaklık dalgalanmalarını sınırlandırıyor. Geleneksel beton, ahşap veya metal çatı unsurlarının kullanılmadığı yapıda, iç mekanda kayanın alt yüzeyi doğrudan tavan işlevi görüyor.

ALTYAPISIZ BÖLGEDE BÖLGESEL ÇÖZÜMLER

Şehir şebekelerinden uzak bir noktada bulunan konutta iklimlendirme ve yemek pişirme işlemleri için odun sobası kullanılırken, aydınlatma gaz lambaları ile sağlanıyor. Su ihtiyacı ise bölgedeki doğal bir kaynaktan temin ediliyor.

Yapı, geleneksel malzeme kullanımını azaltmakla birlikte; doğal çatlaklardan oluşabilecek su sızıntıları, drenaj yönetimi ve zemin hareketlerine bağlı stabilite risklerini beraberinde getiriyor. Konuta dair kamuya açık detaylı bir jeoteknik güvenlik raporu bulunmuyor.