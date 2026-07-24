Radio New Zealand'ın (RNZ) aktardığına göre, tutulma ülkenin güneyinde Queenstown ile Dunedin arasında uzanan yaklaşık 100 kilometre genişliğindeki hat boyunca tam olarak gözlemlenebilecek. Ay'ın Güneş'in önünden geçmesiyle birlikte bölgede gündüz vakti yaklaşık 2 dakika 51 saniye sürecek karanlık yaşanacak.

ÖZEL KONAKLAMA PAKETİ TAMAMEN TÜKENDİ

Tutulmaya iki yıl olmasına rağmen Dunedin'deki konaklama tesislerine yoğun talep geldiği belirtilirken, Dunedin Leisure Lodge'un ücretsiz tutulma gözlüğü de içeren özel konaklama paketinin tamamen tükendiği bildirildi.

30 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Dunedin Belediye Başkan Yardımcısı Cherry Lucas, tutulmanın kent turizmine önemli katkı sağlayacağını belirterek, 130 bin nüfuslu şehre yaklaşık 30 bin ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini söyledi.

EN ÖNEMLİ GÖZLEM NOKTALARINDAN BİRİ

Tuhura Otago Müzesi Müdürü ve astronom Dr. Ian Griffin ise Dunedin'in tam Güneş tutulmasının izlenebileceği son büyük kara parçalarından biri olduğunu belirterek, bu özelliği sayesinde dünyanın en önemli gözlem noktalarından biri haline geleceğini ifade etti.

Tam Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'i tamamen örtmesi sonucu meydana geliyor.