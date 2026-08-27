İtalyan gemi yapım şirketi Fincantieri, Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) iştiraki Oceania Cruises için inşa ettiği yeni yolcu gemisi Oceania Sonata’yı denize indirdi.

2027 yılında teslim edilmesi planlanan 86 bin brüt tonajlık dev gemi, 1.390 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. Oceania Cruises filosunun dokuzuncu üyesi olmaya hazırlanan ve "filonun en geniş ile en donanımlı gemisi" olarak nitelendirilen Oceania Sonata, yüksek konfor standartları doğrultusunda tasarlandı. Gemide yer alan konuk odalarının üçte birini ise özel süitler oluşturuyor.

Fincantieri ile NCLH arasındaki iş birliği kapsamındaki filo genişleme programı çerçevesinde, aynı teknik standartlara sahip üç ek geminin daha sırasıyla 2029, 2032 ve 2035 yıllarında teslim edilmesi hedefleniyor.

Bu planlama doğrultusunda 2029'da tamamlanacak ikinci gemi Oceania Cruises filosuna katılırken, 2032 ve 2035 yıllarında teslim edilecek son iki gemi ise NCLH’nin bir diğer markası olan Regent Seven Seas Cruises tarafından işletilecek.

Fincantieri, daha önce de şirket için 2023 yapımı Vista ve 2025 yapımı Allura gemilerini inşa edip teslim etmişti.