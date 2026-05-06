Yılın ilk çeyreğinde dev markaların peş peşe açıkladığı tensikat kararlarıyla 80 binden fazla bilişim çalışanı işsiz kaldı. Şirketler faturayı "Yapay Zeka"ya kesse de, uzmanlar asıl sebebin finansal hatalar ve pandemi dönemindeki kontrolsüz büyüme olduğunu belirtiyor.

DEV ŞİRKETLERDE "KARA KIŞ" YAŞANIYOR

2026’nın ilk üç ayı, teknoloji sektöründe son yılların en büyük istihdam krizine sahne oldu. Meta, Microsoft ve Google gibi sektör devlerinin de aralarında bulunduğu 86 dev şirket, toplamda 80 bini aşkın personeliyle yollarını ayırdı. Bu tablo, 2025 yılının aynı döneminde gerçekleşen 30 bin kişilik işten çıkarma verisiyle kıyaslandığında, sektördeki daralmanın ne denli şiddetli olduğunu gözler önüne seriyor.

SUÇLU KİM?

İşten çıkarma operasyonlarında yönetimlerin ortak savunması "Yapay Zeka (AI) entegrasyonu ve verimlilik artışı" oldu. Mart ayında ABD merkezli işten çıkarmaların yüzde 25'inde ana neden olarak AI gösterildi.

Ancak sektörün içinden gelen sesler bu duruma itiraz ediyor. OpenAI CEO’su Sam Altman da dahil olmak üzere pek çok kanaat önderi, şirketlerin yapay zekayı bir "günah keçisi" olarak kullandığını savunuyor. Literatüre "AI Washing" (Yapay Zeka ile Aklama) olarak geçen bu kavram, şirketlerin kendi stratejik hatalarını teknolojik gelişmelere bağlayarak yatırımcı gözünde imaj tazeleme çabası olarak yorumlanıyor.

"MODA OLDUĞU İÇİN YAPAY ZEKA BAHANESİNİ SÖYLÜYORLAR"

Bin kişiyi işten çıkaran Sweeney, sektöre dürüstlük dersi vererek; "Moda olduğu için belirtmeliyim ki; bu kararın yapay zeka ile hiçbir ilgisi yok," sözleriyle gerçek nedenin teknoloji değil, bütçe yönetimi olduğunu vurguladı.

İŞTE İŞTEN ÇIKARMALARIN ASIL SEBEBİ

Ünlü yatırımcı Marc Andreessen, mevcut krizin temelinde yatan iki devasa yapısal soruna dikkat çekti. Andreessen'e göre pandemi dönemindeki %0 seviyesindeki faiz oranlarının %5’in üzerine fırlaması, teknoloji devlerinin operasyon maliyetlerini katladı. Ucuz para devrinin kapanması, kemer sıkma politikalarını zorunlu kıldı. andemi sırasında yaşanan dijitalleşme çılgınlığıyla şirketler "disiplinsiz" bir işe alım sürecine girdi. Andreessen'e göre dev şirketler şu an %25 ile %75 arasında değişen oranlarda "gereksiz şişkinlikte" kadrolarla çalışıyor.

Uzmanlar, yaşanan bu kitlesel işten çıkarmaları bir "teknolojik devrim" sancısı olarak değil, geçmişte yapılan finansal hataların temizliği olarak tanımlıyor.