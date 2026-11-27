Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde düzenlenen Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı kapsamında dijital sağlık alanındaki yeni projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin son 20 yılda sağlık alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla modern hastanelere ve güçlü bir teknolojik altyapıya kavuştuğunu ifade eden Birinci, bundan sonraki temel hedeflerinin koruyucu sağlık kapsamında bireylerin hasta olmadan kendi sağlıklarını yönetebilmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Bu doğrultuda kişiyi tüm sağlık parametreleriyle değerlendiren bir dijital asistan geliştirdiklerini kaydetti.

BU SENENİN SONUNA KADAR RİTMİK’İ AÇIYORUZ

Geçmişte e-Nabız’ı tanıtan "e-Nabız Ritmik" uygulamasının bireysel sağlık asistanına dönüştürüldüğünü belirten Bakan Yardımcısı Birinci, sistemin işleyişine dair şu bilgileri paylaştı:

"Artık 86 milyon kişinin Ritmik diye bir asistanı var. Geçmişte e-Nabız’ı tanıtan e-Nabız Ritmik, bugün bireysel sağlık asistanına dönüşmüş durumda. Herkese sağlığına göre öneriler sunacak. 'Şu tetkiki yaptırmalısınız' ya da 'Kullandığınız ilaç cildinizi güneşli havalarda hassas hale getirebilir, bugün dikkat edin' gibi uyarılarda bulunacak. Yakında yemek tabağının fotoğrafından, kalori ve içerik analizi yapılması da mümkün olacak. Ritmik, bütün bu bilgileri raporlayarak rehberlik edecek. Kullanıcının e-Nabız’daki tüm tetkiklerini inceleyerek göstergelerindeki değişimleri ve bunlara uygun tavsiyeleri kendisine iletecek."

Kişilerin yalnızca hasta olduklarında değil, sağlıklıyken de yanında olan bir yapı kurmayı amaçladıklarını vurgulayan Birinci, "Bu senenin sonuna kadar Ritmik’i açıyoruz. Şubatın sonuna kadar daha da geliştirerek sağlık alanında her şeyin yer aldığı bir yapay zeka asistanını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE KOAH'I YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Açıklamasında Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile mücadeleye de değinen Doç. Dr. Şuayıp Birinci, KOAH’ın Dijital Nefesi Girişim Ödül Töreni kapsamında Türkiye’de KOAH vakalarını yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Düzenlenen yarışmayla KOAH yönetiminde erken tanı, sürekli izlem ve kişiselleştirilmiş müdahalelere dayalı önleyici bir modele odaklandıklarını aktaran Birinci, şunları söyledi:

"Yarışma kapsamında hasta farkındalığını artırmaya, erken teşhise ve tanı konmuş vatandaşlarımızın hastalıklarını daha iyi yönetmelerine destek olacak çok değerli projeler geliştirildi. Sektörün bu alanda yeni teknolojiler üretmesini, erken teşhis ve hasta takibine yönelik çözümler geliştirmesini çok kıymetli buluyoruz. Neticede vatandaşımızın hastalığını erken tespit etmek ve daha iyi yaşamasını temin etmek en önemli amaçlarımızdan biri."