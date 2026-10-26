Küresel merkez bankalarının altın talebi, fiyatlardaki dönemsel gerilemelere karşın artış gösterdi. Goldman Sachs tarafından hazırlanan rapora göre, temmuz ayında 44 ton seviyesinde gerçekleşen resmi alımlar ağustos ayında 79 tona yükseldi.

Bu seviye, 2022 öncesindeki aylık ortalama olan 17 tonluk miktarın dört katının üzerine işaret etti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış üç aylık ortalamalar incelendiğinde ise merkez bankalarının aylık net alımlarının yaklaşık 85 ton düzeyinde dengelendiği görüldü.

EN BÜYÜK ALICI ÇİN

Kurumun ticaret ve fiziki altın akışı verilerine dayandırdığı hesaplamalarda, tespit edilebilen alıcılar arasında Çin ilk sırada yer aldı. Çin'in ağustos ayı alımı yaklaşık 25 ton olarak hesaplandı.

Çin Merkez Bankası'nın resmi olarak bildirdiği alım miktarı yaklaşık 20 ton seviyesinde bulunuyor. Raporlanan veriler arasındaki farkın, Dünya Altın Konseyi'nin yalnızca resmi bildirimleri esas almasına karşılık Goldman Sachs'ın gümrük ve ticaret akışlarını da modellemeye dahil etmesinden kaynaklandığı belirtildi.

REZERVLER NEW YORK'TAN LONDRA'YA TAŞINIYOR

Raporda yeni alımların yanı sıra merkez bankalarının mevcut rezervlerini sakladığı lokasyonlardaki değişimlere de yer verildi. Verilere göre:

New York Fed kasalarında tutulan altın varlıkları 40 ton azaldı.

İngiltere Merkez Bankası bünyesindeki altın miktarı 46 ton arttı.

Hollanda Merkez Bankası, son altı aylık dönemde New York ve Ottawa'da bulunan 86 tonluk altın rezervini Londra'ya nakletti.

Söz konusu transferlerin piyasada yeni bir talep oluşturmadığı, önceden edinilmiş rezervlerin saklama merkezleri arasındaki yer değişikliğini yansıttığı kaydedildi.