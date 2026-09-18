Emekli Mehmet Emin Keskindir, 21 Ağustos akşamı Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’ndeki evinde yatağının yanında ölü bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinde ölüm şüpheli değerlendirilirken, Keskindir’in eşi M.K.’nin ifadesine başvuruldu. M.K.’nin çelişkili beyanlarda bulunması ve yapılan otopside Keskindir’in vücudunda darp izlerine rastlanması üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı “eşe karşı kasten öldürme” şüphesiyle yürütmeye başladı.
YUNANİSTAN SINIRINDA YAKALANDI
Teknik takip ve izleme uygulanan M.K., önceki gün cep telefonunu kapattı. Bunun üzerine kaçma ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, M.K.’yi takibe aldı. M.K., İpsala ilçesinin Yunanistan sınırında bulunan Yenikarpuzlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Sultan 1’inci Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen M.K., soruşturmanın sürdürüleceği Keşan’a götürüldü.