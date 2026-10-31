2027 Avrupa Yılın Otomobili ödülü için yarışacak 7 finalist açıklandı. Listede yer alan modellerin tamamının tamamen elektrikli olması dikkat çekti. Çinli markaların hiçbirinin finale kalamadığı yarışmada kazanan, 8 Ocak 2027'de Brüksel Otomobil Fuarı'nda duyurulacak.

2026 Avrupa Yılın Otomobili ödülünü, hem elektrikli hem de hibrit motor seçeneğiyle sunulan Mercedes-Benz CLA kazanmıştı. Geçen yılın finalistleri arasında Skoda Elroq ve Fiat Grande Panda gibi modellerin yanı sıra şarj edilebilir hibrit seçeneği bulunmayan Dacia Bigster da yer almıştı.

64'üncü kez düzenlenecek yarışmada bu yıl farklı bir tablo ortaya çıktı. 2027 Avrupa Yılın Otomobili ödülü için belirlenen 7 finalistten hiçbirinde benzinli, dizel veya hibrit motor seçeneği bulunmuyor. Yarışan bütün modeller yalnızca elektrikli motorla sunuluyor.

2027 Avrupa Yılın Otomobili finalistleri

Finale kalan 7 model, farklı markaların elektrikli otomobil pazarındaki yeni temsilcilerinden oluşuyor.

- BMW iX3

- Cupra Raval

- Hyundai Ioniq 3

- Kia EV2

- Renault Megane

- Volkswagen ID. Polo

- Volvo EX60

Finalist listesinde hem üst sınıfta yer alan ve daha yüksek fiyatlarla satışa sunulan modeller hem de daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmesi beklenen küçük otomobiller bulunuyor. Bu açıdan jüri, farklı bütçelere ve kullanım ihtiyaçlarına yönelik elektrikli araçlar arasında seçim yapacak.

87 otomobil arasından 7 model seçildi

7 finalist, yarışmaya katılan 24 markanın toplam 87 modeli arasından belirlendi. Bu otomobillerin yalnızca 8'i Çinli markalara aitti. Finalist listesinde ise Çin merkezli hiçbir üretici yer almadı.

Yarışmanın son testleri 25 ve 26 Kasım tarihlerinde Kuzey İtalya'da gerçekleştirilecek. Kazanan model ise 8 Ocak 2027'de Brüksel Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.

Jüriden elektrikli otomobil açıklaması

Finalistlerin tamamının elektrikli araçlardan oluşması, yarışmanın jüri üyelerinden Jiří Duchoň tarafından da değerlendirildi. Automobil dergisinin baş editörü olan Duchoň, bu tablonun siyasi müdahalelerden veya dış baskılardan kaynaklanmadığını belirtti.

Duchoň, yeni piyasaya çıkan otomobillerin büyük bölümünün elektrikli modellerden oluştuğunu, içten yanmalı motora sahip yeni araçların sayısının ise giderek azaldığını ifade etti.

Avrupa Yılın Otomobili jürisinde 25 ülkeden toplam 62 üye bulunuyor. Jüri üyelerinin çoğunluğu Batı ve Orta Avrupa ülkelerinden geliyor.