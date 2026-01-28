Olay, geçen yıl aralık ayı başında Kadıköy’de meydana geldi. Yalnız yaşayan 87 yaşındaki C.A.’yı telefonla arayan şüpheliler, kendilerini savcı olarak tanıtarak FETÖ operasyonu yürüttüklerini ve kimlik bilgilerinin örgüt tarafından kullanıldığını söyledi. Operasyon süresince parasını “güvende tutacaklarını” belirten çete üyeleri, C.A.’ya özel bir telefon göndererek tüm görüşmeleri bu hat üzerinden sürdürdü.

117 BİN DOLARI EVİNE GELEN KİŞİYE TESLİM ETTİ

Serbestiyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre telefonun ulaşmasının ardından C.A. günlerce arandı ve paralarını hazırlaması istendi. Görüşmeler sırasında şüpheliler, yaşlı kadının bulunduğu bölgede 15 dairesi olduğunu öğrenince bu taşınmazları da devretmesini talep etti. Gözaltı ve tutuklamayla tehdit edilen C.A., uzun süre dirense de baskılara dayanamayarak banka hesaplarından çektiği 117 bin doları evine gelen kişiye teslim etti ve parayı alan şahıstan imza aldı.

PARA PAYLAŞILAMAYINCA İHBAR ETTİ

Paranın paylaşımı sırasında pay alamayan bir çete üyesinin polise “Ben dolandırıldım” diyerek ihbarda bulunmasıyla olay ortaya çıktı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri düzenlenen operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Paranın 61 bin 100 doları bir bakkalda ele geçirilerek C.A.’ya teslim edildi.

'DAYANAMIYORUM, YALNIZLIK'

Yaşlı kadının yaşadığı kabusu gün gün günlüğüne yazdığı, “Dayanamıyorum, yalnızlık” ve “Hayatımın en kötü yılbaşısı” gibi notların dosyaya delil olarak girdiği öğrenildi.