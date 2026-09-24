87 yaşındaki María del Carmen Abascal, 1956'dan bu yana Alcalde Sainz de Baranda Caddesi'ndeki aynı dairede yaşıyordu.

TAHLİYE İÇİN YÜZLERCE KİŞİ TOPLANDI

Çarşamba günü gerçekleştirilen tahliye öncesinde binanın çevresinde çok sayıda kişi toplandı. Polis, basın mensupları ve destekçilerin binaya girişini engellemek için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Saat 10.30 sıralarında Abascal'ın avukatı Beatriz Duro ile mahkeme görevlileri arasında yaklaşık bir saat süren görüşme yapıldı. Görüşmelerin ardından tahliyenin gerçekleştirileceği kesinleşti.

Polis ekipleri daha sonra tahliyeyi engellemek isteyen protestocuları binanın çevresinden uzaklaştırdı.

YAŞLI KADIN SEDYEYLE ÇIKARILDI

Tahliye sırasında binanın önüne ambulans getirildi. Sağlık ekipleri, yaşlı kadını sedyeyle evinden çıkararak ambulansa götürdü.

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre aktivistler, tahliyeyi engellemek amacıyla sokakta, merdiven boşluğunda ve dairenin içerisinde bekledi. Ancak polis müdahalesiyle binadan uzaklaştırıldılar.

SON ANDA ANLAŞMA ÇABASI

Abascal'ın avukatı Beatriz Duro, müvekkilinin kalabileceği yeni bir yer bulabilmesi için birkaç gün daha süre verilmesini istedi. Ancak şirketin bu talebe olumlu yaklaşmadığı belirtildi.

Duro, müvekkilinin eşyalarını toplaması için dahi yeterli süre tanınmadığını belirterek, “Eşyalarını taşıması için ona birkaç saat bile vermeyi reddettiler” dedi.

Böylece daha önce üç kez ertelenen tahliye işlemi, dördüncü girişimde tamamlanmış oldu.

BM GİRİŞİMDE BULUNMUŞTU

Tahliyeye karşı çıkan Madrid Kiracılar Birliği ve Birleşmiş Milletler'in (BM) de daha önce girişimde bulunduğu belirtildi.