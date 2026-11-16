Otoyol tarihinin öncüsü kabul edilen Amerika'daki Pennsylvania Otoyolu, köklü bir dönüşüme imza atıyor. New Jersey ile Ohio sınırlarını birbirine bağlayan 360 millik dev güzergahta, 1940'lardan kalma orijinal gişe kabinlerinin son örnekleri de sökülüyor. 2027 yılında fiziksel gişelerin tamamen kaldırılacağı projede, tarihi gişelerden biri şimdiden sökülerek Pensilvanya Eyalet Müzesi'ne taşındı.

16 YILLIK TEKNOLOJİ DÖNÜŞÜMÜ

2010 yılındaki ilk çalışmalarda fiber optik altyapı eksikliği nedeniyle imkansız görülen proje, 2020'de temassız ödemeye geçilmesiyle hız kazandı. 2025'te başlayan tam dönüşüm süreci, 2027'de tüm fiziksel engellerin ortadan kalkmasıyla tamamlanacak.

BARİYER YOK, YAVAŞLAMAK YOK

Yeni dönemde sürücülerin gişelerde hız kesmesine gerek kalmayacak. Üst geçitlere yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar araçların plakalarını anında fotoğraflarken, antenler elektronik geçiş cihazlarını okuyacak. Asfalta gömülü sensörler ise aks sayısını tespit edip ticari ve binek araç ayrımını yaparak ücreti saniyeler içinde hesaplayacak.

MALİYETİ DEV AMA YILDA 25 MİLYON DOLAR KAZANDIRACAK

Sadece Batı Pensilvanya'daki altyapı çalışmalarının 134 milyon dolara mal olacağı hesaplanıyor. Ancak gişe operasyonlarının bitmesiyle her yıl yaklaşık 25 milyon dolar tasarruf sağlanacak ve sistem kısa sürede kendi maliyetini çıkaracak.

YAŞANAN KAZALAR KARARI HIZLANDIRDI

Dönüşümün arkasındaki en kritik neden ise trafik güvenliği. Gişelere yaklaşırken yaşanan ani yavaşlamalar büyük risk yaratıyor. 2024 yılında düşük hızlı gişe şeridine geçmek için aniden fren yapan bir SUV'un tıra çarpması ve iki kişinin hayatını kaybetmesi sonrası güvenlik komisyonları bu şeritlerin tamamen kapatılmasını tavsiye etti. Florida, Illinois ve New York'un ardından Pennsylvania Otoyolu'nun da bu adıma katılmasıyla, geleneksel gişe dönemi resmen tarihe karışıyor.