ABD’nin büyük gıda ve ilaç perakendecilerinden Albertsons, yeniden yapılanma süreci kapsamında Kuzey Teksas’taki faaliyetlerini daraltma kararı aldı. Şirket, bu çerçevede onlarca mağazasını kapatırken yüzlerce çalışanla da yollarını ayırdı.

KÜÇÜLME DEVAM EDİYOR

Perakende devinin, nisan ayı sonuna kadar Teksas’taki iki şubesini daha kapatacağı ve yaklaşık 138 çalışanı işten çıkaracağı bildirildi. 2025 yılı boyunca Kaliforniya ve Washington DC’de 20’den fazla mağazasını kapatan şirket, zorlu rekabet koşulları nedeniyle operasyonlarını daha verimli hale getirmeye odaklanıyor. Albertsons’ın yeni stratejisinde dijitalleşme ve operasyonel verimlilik ön plana çıkıyor.

DEV MARKA AĞINA SAHİP

Şirket bünyesinde Safeway, Vons, Acme Markets, Pavilions, Shaw's ve Tom Thumb gibi tanınmış markalar yer alıyor. Bu markalar aracılığıyla 35 eyalette 2 bin 200’ün üzerinde mağaza işletiliyor.

DEV BİRLEŞME İPTAL EDİLDİ

2024 yılında Kroger ile Albertsons arasında planlanan 24,6 milyar dolarlık birleşme ise gerçekleşmedi. Anlaşma, rekabeti azaltacağı ve çalışanların pazarlık gücünü zayıflatacağı yönündeki antitröst endişeleri nedeniyle iptal edildi.