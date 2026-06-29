Carna Alaçatı İşletme Sahibi Fırat Enuştekin, Türkiye gündemine oturan 870 bin TL’lik adisyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

LÜKS VE GÖSTERİŞLİ TÜKETİM SÖZ KONUSU

Enuştekin, hesapta yer alan 851 bin TL’lik kısmın alkollü içeceklerden oluştuğunu belirterek, masada 49 şişe şampanya ve 2 şişe 18 yıllık viski tüketildiğini ifade etti. Yiyecek bedelinin ise yaklaşık 18 bin TL olduğunu söyleyen Enuştekin, burada yüksek fiyatlardan çok müşterinin lüks ve gösterişli tüketiminin söz konusu olduğunu dile getirdi.

Alaçatı’nın dünya çapında ilgi gören bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Enuştekin, lüks segmentte hizmet veren işletmelerde bu tür tüketimlerin zaman zaman yaşanabildiğini belirtti.

Çeşme esnafının kaliteli hizmet sunmak için büyük emek verdiğini ifade eden Enuştekin, bölgenin turizmde her geçen yıl daha da güçlendiğini ve sezonun oldukça hareketli başladığını dile getirdi.