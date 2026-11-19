27 Kasım'da kapılarını açacak Guangzhou Otomobil Fuarı'nda resmi lansmanı yapılacak olan araç, Çin standartlarına (CLTC) göre tek şarjla 875 kilometreye (Avrupa normlarına göre yaklaşık 718 kilometre) varan menzil sunuyor.

İç pazardaki satış düşüşünü tersine çevirmeyi hedefleyen marka, tamamen elektrikli versiyonlarda 329 beygirden 697 beygire kadar uzanan üç farklı güç seçeneği sunarken, serinin en güçlü modeli saatte 270 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Ayrıca şarj edilebilir hibrit (DM-i) seçeneği de bulunan model, sadece elektrikle 400 kilometre yol kat edebiliyor ve bataryası boşaldığında bile 100 kilometrede 4,6 litre gibi iddialı bir yakıt tüketimi sergiliyor.

9 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

Yeni BYD Han, menzilinin yanı sıra ultra hızlı şarj teknolojisi ve büyüyen boyutlarıyla da dikkat çekiyor. BYD'nin "Flash Charging" teknolojisini destekleyen araç, uygun istasyonlarda bataryasını yalnızca dokuz dakika içinde yüzde 10'dan yüzde 97 doluluğa ulaştırabiliyor.

Önceki nesline kıyasla 16 santimetre daha uzayarak 5,15 metrelik devasa bir gövdeye kavuşan yeni sedan; yenilenen ön yüzü, gömme kapı kolları ve arka kısmı boydan boya saran karakteristik stop lambalarıyla modern bir görünüm sunuyor.

Gelişmiş sürücü destek sistemleri için tavanına LiDAR sensörü entegre edilen otomobilin iç mekanında ise büyük bir dokunmatik multimedya ekranı, dijital gösterge paneli ve iki adet 50W gücünde kablosuz şarj ünitesi yer alıyor.