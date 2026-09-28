3 Temmuz’da tutuklanan ve 28 Ağustos’ta tahliye olup yeniden tutuklanan Deniz Göktaş, Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevinden yaptığı paylaşımda, aynı cezaevindeki tutuklulara ilişkin “Mahallemize iki özel jeti olan komşu taşındı” ifadelerini kullandı.

Hakkında 12 yıla kadar hapis istenen Göktaş’a, “Cumhurbaşkanına Hakaret, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama ve Suçu ve Suçluyu Övme” suçlamaları yöneltiliyor. Göktaş, bugün ilk kez hakim karşısına çıkak. Görülecek davası öncesi espirili bir paylaşım yapan Göktaş, ‘fon soruşturması’ kapsamında tutuklananların Çorlu’ya getirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biraz da cezaevinden havadisler: Sınıf atlama heyecanı var Karatepe’de mahallemize 2 özel jeti olan komşu taşındı. Herkes bir gecede radikal seviyede artan refah seviyesine uygun davranmaya çalışıyor. Ben de buna uygun olarak bu tweette ‘zengin derdi’ sayılacak bir konu seçtim: Cezaevi ve müzik.”

YAŞAMAMIŞIM MEĞER

“Müziksiz 88 gün yaşayamamışım meğer”diyen Göktaş, 28 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’nde duruşması olduğunu belirterek, “88 gün sonra ilk kez kelepçeleneceğim ve araba kornası duyacağım” dedi.