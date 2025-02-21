Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yıkılan Elit Apartmanı'nda 88 kişi yaşamını yitirdi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mithat Tümyürek, yapı sahibi Akil İnan, yapı denetim sorumlusu Gökhan Tutar, statik proje müellifi Mehmet Yılmaz, müteahhit firma yetkilisi Bilal Alkanlı, şantiye şefi Burak K. ile proje ve uygulama denetçisi Mustafa K. hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Elit Apartmanı'nın dördüncü duruşması Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar müteahhit Mithat Tümyürek ve yapı denetim firması sahibi Gökhan Tutar, Ses ve Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Bir önceki duruşmada, Antakya Belediyesi'nden "müteahhit Mithat Tümyürek'in bir dönem mühürlenen bina için belediyenin çorba evine 145 bin lira bağış yapıldığı" iddiasına ilişkin belge istenmesine karar verilmişti. Bu celsede hala belge gelmediği için çoğu aile, duruşma erteleneceği için bugünkü duruşmaya katılmadı.

Duruşmada söz alan müteahhit Tümyürek ve yapı denetim firması sahibi Gökhan Tutar, önceki savunmalarını tekrarlayarak, kusurlarının olmadığını ileri sürdü.

AVUKATTAN TEPKİ

Müşteki avukatlarından Tolga Ünlü, belediyeden rapor, kamu görevlilerin soruşturması hakkında akıbeti beklerken, tahliye kararı çıktığını ve beklemedikleri bir durum olduğunun altını çizdi. Bir yıl içinde üç kez mahkeme heyetinin değiştiğini vurgulayan Ünlü, "Geçen celsede değişmişti Akil İnan tahliye edildi, bu celsede de Mithat Tümyürek ve Gökhan Tutar. Dosyada şu an tutuklu sanık kalmadı. Mithat Tümyürek hasta olduğunu söylüyordu, hastalığına dair rapor da gelmedi. Biz karara şaşkınız, aileler ise çok tepkili" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

2019'da 7 katlı olarak yapımı tamamlanan Elit Apartmanı'nın daha sonra zeminde yapılan asma kat nedeniyle 8 kata çıkarıldı. Zemin ve asma katın iş yeri, üstteki 6 katın ise mesken olarak kullanıldığı kaydedilen bilirkişi raporunda, zeminde bulunan iş yerlerinin kullanım alanını artırmak amacıyla asma kat yaptırıldığı belirtildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, binanın statik proje içeriğinin yeterli ve uyumlu olmadığı, temel donatı alanı yetersizliği ve temel zemin emniyet gerilmesi yetersizliği bulunduğu, proje aşamasında yapılan bu eksikliklerden yapı denetim firması yetkilileri ve yapı denetim firmasında görevli statik proje denetçileri ile belediyenin proje kontrolünden sorumlu kişilerin kusurlu olduğu aktarıldı. Binanın yapım aşamasında donatı detaylandırması yetersizliğinin olduğu, inşa aşamasındaki bu eksiklikten ise binanın kaba inşasının tamamlamasından sorumlu olan Müteahhit Mithat Tümyürek'in asli kusurlu olduğu kaydedildi. Müteahhit Tümyürek, temmuz ayında görülen duruşmada kaçak asma kattan dolayı mühürlenen binanın mührünün kaldırılması için belediyenin çorba evine 140 bin TL bağış yaptığını açıklamıştı.