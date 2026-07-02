Yüzlerce metre yükseklikte, gökyüzüne dik birer sütun gibi uzanan devasa kayalıkların tam ortasında olduğunuzu hayal edin. Altınızda derin bir uçurum, etrafınızda ise sislerin arasında kaybolmuş mistik bir orman var. Çin’in Hunan eyaletindeki Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı’nda bulunan Bailong Asansörü (Yerel dildeki adıyla Yüz Ejderha Asansörü), insanoğlunun doğayla giriştiği en sıra dışı mühendislik meydan okumalarından biri olarak kabul ediliyor.

Tam 326 metre yüksekliğiyle göğe tırmanan bu yapı, sadece bir ulaşım aracı değil; insanı saniyeler içinde gerçek dünyadan koparıp Hollywood setlerine ışınlayan büyüleyici bir portal.

ÇEVRECİLERİ AYAĞA KALDIRAN 20 MİLYON DOLARLIK PROJE

Bailong Asansörü’nün bugün sunduğu 88 saniyelik görsel şölenin arkasında, aslında büyük tartışmalar ve devasa bir bütçe yatıyor. İşte ilk kez duyacağınız o detaylar:

Çevresel Tartışmalar: İnşaatına 1999 yılında başlanan asansör, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bakir bir bölgeye yapıldığı için tüm dünyadaki çevrecilerin büyük tepkisini çekti. Dağların kalbine çelik yapılar çakılması uzun süre protesto edildi.

Milyon Dolarlık Yatırım: Proje tam 20 milyon dolar (yaklaşık 120 milyon Yuan) gibi o dönem için astronomik bir maliyetle tamamlandı ve 2002 yılında halka açıldı.

Deprem Koruma Sensörleri: Asansörün üzerinde bulunduğu kuars-kumtaşı sütunları her an hareket edebilecek bir yapıya sahip. Bu yüzden mühendisler, olası bir deprem veya sarsıntı anında asansörleri otomatik olarak durdurup yolcuların tahliyesini sağlayan özel sismik algılayıcı sensörler yerleştirdi.

Sadece Tek Bir Rekoru Yok: Üç Farklı Guinness Unvanı!

Pek çok kişi Bailong'u sadece "en yüksek" olarak bilse de, bu mühendislik harikası tam üç farklı kategoriyle Guinness Rekorlar Kitabı’na adını altın harflerle yazdırdı:

-Dünyanın en yüksek tam otomatik açık hava asansörü.

-Dünyanın en yüksek çift katlı (double-deck) gezi asansörü.

-Dünyanın en hızlı ve en büyük yolcu kapasiteli açık alan asansörü.

AVATAR'IN PANDORASINA AÇILAN KAPI

Bu coğrafya, yönetmen James Cameron’ın hasılat rekorları kıran efsanevi filmi Avatar'daki "Pandora" gezegenine ve havada asılı duran "Hallelujah Dağları"na doğrudan ilham verdi. Zaten parkın içinde bulunan 1080 metrelik Southern Sky Column (Güney Gökyüzü Sütunu) adlı kaya kütlesinin adı, filmden sonra resmi olarak "Avatar Hallelujah Dağı" olarak değiştirildi.

Bailong Asansörü inşa edilmeden önce, turistlerin bu büyüleyici manzarayı görebileceği zirveye ulaşması için uçurumlardan geçen, dar ve ölümcül virajlarla dolu yürüyüş yollarını tam 2,5 saat boyunca tırmanması gerekiyordu. Şimdi ise üç taraflı şeffaf cam kapsüller, tek seferde 50 kişiyi alarak bu tehlikeli seyahati güvenli ve konforlu bir şekilde 88 saniyeye indiriyor.

Tarih, doğa, sinema ve geleceğin mühendisliğinin tek bir çelik gövdede birleştiği Bailong, ölmeden önce görülmesi gereken yerler listesinde zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.