İngiltere'nin en köklü gıda imalathanelerinden biri olan Kellogg's Trafford Park fabrikasında üretim faaliyetleri resmi olarak sona erdi. Neredeyse bir asırdır kahvaltı sofralarını süsleyen gevreklerin hazırlandığı tarihi tesis, alanın verimsiz kullanımı ve yüksek modernizasyon maliyetleri gerekçesiyle operasyonlarını durdurdu.

ÜRETİM GALLER'DEKİ TESİSE TAŞINDI

Corn Flakes, Rice Krispies ve Coco Pops gibi küresel ölçekte tüketilen ürünlerin imal edildiği Trafford Park'ta imalat ve paketleme bantları bu hafta itibarıyla durduruldu. Şirketin ana kuruluşu Kellanova tarafından yürütülen süreç kapsamında, söz konusu ürünlerin üretimi markanın Galler'in Wrexham kentindeki tesisine kaydırıldı. Üretim tamamen kesilse de fabrikanın yıl sonuna kadar idari olarak açık kalacağı bildirildi.

ATIL ALANLAR KARARDA ETKİLİ OLDU

Kapanma kararına ilişkin teknik detaylar şirket yönetimi tarafından açıklandı. Tesisin 1930'lu yılların mimari anlayışıyla inşa edildiğini belirten Kellogg's İngiltere Genel Müdürü Chris Silcock, binaların toplam alanının yalnızca yarısının kullanılabildiğine dikkat çekti. Silcock, tesisin önümüzdeki yıllarda hizmet vermeye devam edebilmesi için gereken altyapı yatırımının ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Şirket sözcüsü ise onlarca yıllık süreçte emeği geçen çalışanlara ve yerel topluluğa teşekkür ederek geçiş döneminde desteğin süreceğini belirtti.

360 ÇALIŞAN İÇİN EK TAZMİNAT ANLAŞMASI

Fabrikanın kapatılmasıyla birlikte tesis bünyesinde görev yapan 360 personel işini kaybetti. Sürece müdahil olan Mağaza, Dağıtım ve Müttefik İşçiler Sendikası (USDAW) temsilcileri, işten çıkarılan çalışanların haklarını korumak adına yönetimle müzakere yürüttü. USDAW Bölge Sorumlusu Mick Murray, yapılan görüşmeler sonucunda çalışanlar için daha kapsamlı ve iyileştirilmiş bir kıdem tazminatı paketi üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.