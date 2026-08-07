Küresel iklim krizinin ve kontrolsüz kentleşmenin yarattığı "kentsel ısı adası" etkisine karşı doğa temelli çözümler meyvesini veriyor. Kolombiya'nın Medellin şehri, beton ve asfalt yoğunluğunun neden olduğu aşırı sıcaklarla mücadelede dünyaya örnek gösterilen devrim niteliğinde bir projeye imza attı.

3 MİLYONDAN FAZLA BİTKİYLE ISI DÜŞÜRÜLDÜ

Şehirde 2016 yılında hayata geçirilen "Yeşil Koridorlar" projesi kapsamında; caddeler, parklar, nehir yatakları ve kamusal alanlar adeta yeşil bir ağla örüldü. Çalışmalar doğrultusunda kent genelinde yaklaşık 880 bin ağaç ile 2,5 milyondan fazla çalı ve bitki türü toprakla buluşturuldu.

Bitkilerin gölgeleme yapması ve yapraklarından salınan su buharı sayesinde kentsel soğuma sağlandı. Yapılan ölçümler, dev yeşillendirme hamlesinin ardından kentteki ortalama sıcaklığın 2 °C düştüğünü, ağaç gölgeliğinin yoğun olduğu bölgelerde ise serinliğin 5 °C’ye kadar ulaştığını ortaya koydu.

SADECE SICAKLIĞI DEĞİL, YAŞAM KALİTESİNİ DE DEĞİŞTİRDİ

Sıcaklık artışını dizginleyen proje, kentsel yaşam kalitesine de çok yönlü katkı sundu. Kentte hava kirliliği ve gürültü seviyeleri hissedilir derecede gerilerken; kuşlar ve tozlayıcı böcekler için yeni doğal yaşam alanları oluştu. Yürüyüş ve bisiklet yollarının elverişli hale gelmesiyle birlikte kent sakinlerinin günlük yaşam konforu arttı. Günümüzde Medellín, iklim değişikliğine uyum konusunda küresel uzmanların incelediği en başarılı kentsel modellerden biri olarak gösteriliyor.

GÜNEY AVRUPA İSE SAHRA TOZUNUN PENÇESİNDE

Güney Amerika’da doğa dostu kentsel çözümler başarıya ulaşırken, Atlas Okyanusu’nun diğer tarafında durum farklı bir seyir izliyor. Avrupa kıtası, son yıllarda Sahra Çölü’nden taşınan yoğun toz bulutlarıyla mücadele ediyor. Özellikle Kanarya Adaları ve İspanya’nın güney bölgelerini etkisi altına alan çöl tozu konsantrasyonlarında %10 ile %25 arasında artış kaydedildi. Bilim insanları, küresel ısınmanın ivme kazanmasıyla birlikte bu tür aşırı meteorolojik olayların ve toz taşınımlarının daha da şiddetleneceği konusunda uyarıda bulunuyor.