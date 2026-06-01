Pattern Energy tarafından geliştirilen proje, New Mexico'nun güçlü rüzgar potansiyelini Arizona ve Kaliforniya gibi yüksek enerji talebine sahip bölgelere ulaştırmayı hedefliyor. Proje kapsamında 900'den fazla rüzgar türbini kurulurken, yaklaşık 885 kilometre uzunluğundaki yüksek gerilim hattı sayesinde üretilen enerji batı eyaletlerine aktarılacak.

Toplam kapasitesinin 3,5 gigavatın üzerine çıkması beklenen tesisin, yılda yaklaşık 1 milyon haneye yetecek temiz enerji sağlayabileceği belirtiliyor. SunZia'nın tamamlanmasıyla birlikte ABD tarihindeki en büyük temiz enerji altyapı projelerinden birinin hayata geçirilmiş olacağı ifade ediliyor.

11 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM

Projenin toplam yatırım değerinin yaklaşık 11 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Rüzgar santrallerinin yanı sıra enerji iletim hattını da kapsayan yatırımın inşaat süreci 2023 yılında başladı. Ticari faaliyetlerin ise 2026 yılı içinde tam kapasiteyle devreye alınması hedefleniyor.

Projede GE ve Vestas tarafından üretilen yüzlerce türbin kullanılacağı açıklanırken, inşaat sürecinde binlerce kişinin görev aldığı bildirildi. Yetkililer, tesis tamamlandığında bölgede uzun vadeli istihdam oluşturmasının da beklendiğini belirtiyor.

ÇÖLDEN GELEN ENERJİ BATIYA TAŞINACAK

SunZia projesinin temel amacı, New Mexico'nun geniş çöl alanlarındaki güçlü ve sürekli rüzgar kaynaklarını elektrik üretiminde değerlendirmek. Üretilen enerji, yüksek voltajlı doğru akım hatlarıyla yüzlerce kilometre uzağa taşınarak büyük şehirlerin enerji ihtiyacına katkı sağlayacak.

Uzmanlar, yenilenebilir enerji kullanımının hızla arttığı dönemde bu ölçekteki projelerin elektrik şebekelerinin dönüşümünde önemli rol oynayacağını belirtiyor. SunZia'nın tamamlanmasıyla birlikte Batı Yarımküre'nin en büyük rüzgar enerjisi projelerinden biri resmen devreye girmiş olacak.