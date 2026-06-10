8 Haziran pazartesi günü Milli Piyango tarafından yapılan 'Çılgın Sayısal Loto' çekilişinde büyük ikramiye tek bilete isabet etti.



Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki Hicran Üyük Bayi tarafından basılan bileti alan ve 6 bilen talihli, 1 milyar 110 milyon 362 bin 664 TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı. 1 milyar 110 milyon 362 bin 664 TL tutarındaki büyük ikramiye 28, 30, 39, 48, 55, 68 sayılarına isabet etti.





888 MİLYON TL KAZANACAK



Geçtiğimiz yıllarda yapılan mevzuat değişikliği ile şans oyunlarından kesilen vergi tutarı yüzde 20'ye yükseltilmişti. Böylelikle mevcut düzenleme kapsamında talihli biletten yaklaşık 222 milyon 72 bin TL'lik bir vergi kesintisi yapılacak. Geriye kalan 888 milyon 290 bin TL ise talihlinin banka hesabına aktarılacak.

'KENDİM KAZANMIŞ GİBİ SEVİNDİM'

Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeşans oyunları bayisi işletmecisi Güngör Özyurteri (64), 2 yıldır Milli Piyango şans oyunları bayiliği yaptıklarını ve Cumhuriyet döneminin en büyük ikramiyesini yakalayan vatandaşa vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Güngör Özyurteri, "İkramiyeyi kendim kazanmışım gibi sevindim. Bayimiz aracılığıyla bir vatandaşımızı zengin ettik. İkramiyeyi kazanan vatandaşa şimdiden hayırlı olsun. Allah herkese bu kısmeti nasip etmez, iyi ve güzel işlerde kullansın" diye konuştu.

İşletmede çalışan ve talihlinin kuponunu oynatan Sefa Etike (42) ise "İkramiyelerin çok yüksek olduğunu görünce dayımla yaptığımız görüşme sonrası bayilik de aldık. Genelde makinede durup, kuponları yatıran benim. Gün geçtikçe oyunlara olan ilginin arttığını görüyoruz. Dün de 4 vatandaşımız bu oyunu oynadı. Hepsini de çok iyi tanıyorum. Ellerimle bu kuponu yatırmış olmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

Bayiden talihli ile birlikte aynı gün oyun oynadıklarını söyleyen Hasan Sakar (56) da ikramiyeyi kazanan vatandaşın durumu kötü olup okumak isteyen gençlere ve çocuklara destek olmasını beklediğini söyledi. Aynı mahallede yaşayan Zeynep Bakşi (34), büyük ikramiyenin Adana'ya çıkmasının kendilerini sevindirdiğini, kendisine çıkması halinde öncelikli olarak bir tatilin ardından parayı yatırım yaparak değerlendireceğini belirtti.