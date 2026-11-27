Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen teminat duruşmasında Yargıç Mine Gündüz Serden, haklarında "kasten öldürme" suçlaması bulunan 9 kişinin, davaları sonuçlanıncaya kadar 3 ayı aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına karar verdi.

KAÇMA VE DELİLLERE MÜDAHALE ETME İHTİMALLERİ

Şüpheliler arasında ilgili denizcilik şirketinin direktörü, gemi kaptanları, makinistler ve mürettebat üyelerinin bulunduğu öğrenildi. Mahkemenin kararında bilirkişi raporları ve şüphelilerin kazadaki sorumluluklarının yanı sıra yargılamadan kaçma ve delillere müdahale etme ihtimallerinin de dikkate alındığı belirtildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Diğer yandan kazada yakınlarını kaybeden aileler, duruşma öncesinde Girne Kaza Mahkemesi önünde toplanarak adalet çağrısını yineledi. Kararın açıklandığı sırada mahkeme binası ve çevresinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

9 şüpheli hakkındaki yargı sürecinin devam ettiği bildirildi.