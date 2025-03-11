Uşak'ın Banaz ilçesi Yazıtepe köyünde dün gözaltına alınan Mehmet I, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AV TÜFEĞİYLE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Zanlı, savcılık ifadesi sırasında yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı fenalaştı.
Mehmet I, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I, dün komşuları Sait G. (71) ve Fatma Y'yi (61) av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüş, Mustafa Y'yi de yaralamıştı.