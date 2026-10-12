Yeni araştırmanın odağında, Kiribati'ye bağlı Nikumaroro Adası yakınlarında uydu görüntüleriyle tespit edilen gizemli bir oluşum bulunuyor. Uzmanlar, su altında görülen cismin kayıp uçağın kalıntıları olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

DİKKAT ÇEKEN İZ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Amelia Earhart, 2 Temmuz 1937'de dünya çevresindeki uçuşunu tamamlamaya çalışırken navigatörü Fred Noonan ile birlikte ortadan kayboldu. İkilinin kullandığı Lockheed Electra 10-E tipi uçak, Papua Yeni Gine'den havalandıktan sonra Pasifik üzerinde kayboldu.

O tarihten bu yana çok sayıda arama çalışması yürütülmesine rağmen uçağın enkazına kesin olarak ulaşılamadı.

Yeni araştırmaya konu olan ve "Taraia Nesnesi" adı verilen oluşum, 2020 yılında uydu görüntülerinde fark edildi. Daha sonra aynı şeklin 1938 yılına ait hava fotoğraflarında da görüldüğü belirlendi.

Araştırmacılar, söz konusu cismin Earhart'ın uçağına ait olabileceğini değerlendirirken bazı uzmanlar bunun suya devrilmiş bir ağaç olabileceği görüşünü savunuyor. Cismin ne olduğuna ilişkin belirsizlik ise araştırmacıları bölgeye yöneltti. Uydu görüntülerinden elde edilen ipuçlarını yerinde incelemek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

17 KİŞİLİK EKİP ISSIZ ADAYA ULAŞTI

Beş günlük deniz yolculuğunun ardından 17 kişilik araştırma ekibi, 12 Ekim'de Nikumaroro Adası'na ulaştı. Purdue Üniversitesi'nin desteklediği ekip, adada beş gün boyunca incelemeler gerçekleştirecek.

Araştırmacılar, su altındaki Taraia Nesnesi'ni incelemek için sonar cihazları ve metal tespitinde kullanılan manyetometrelerden yararlanacak. Ardından özel ekipmanlarla deniz tabanındaki tortular kaldırılarak gizemli cismin ne olduğu belirlenmeye çalışılacak.

Yaklaşık 900 bin dolarlık bütçeye sahip araştırmada, kayıp uçağa ait olabilecek parçaların tespit edilmesi hedefleniyor.

Nikumaroro Adası, Earhart ve Noonan'ın yakıt sıkıntısı nedeniyle acil iniş yapmış olabileceği yerlerden biri olarak uzun süredir araştırılıyor. Yeni çalışmada elde edilecek bulguların, 89 yıldır çözülemeyen havacılık gizemine ışık tutması bekleniyor.