ABD’li sosyal medya kullanıcısı Bay Stone, yaklaşık 15 bin sterlin yaklaşık 890 bin TL maliyetle yenilettiği porselen diş kaplamalarıyla sosyal medyada viral oldu. 25 yaşındaki kadının yeni gülüşünü paylaştığı video, kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

İKİNCİ KEZ DENEDİ

Daha önce de porselen kaplama yaptırdığını belirten Stone, mevcut gülüşünü daha büyük, daha beyaz ve daha parlak bir görünümle değiştirmek istediğini ifade etti. People dergisine verdiği demeçte, doğal diş yapısının küçük olduğunu ve hekiminden bu doğrultuda "kusursuz ve belirgin" bir tasarım talep ettiğini vurguladı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Paylaşılan bu video, takipçileri ve izleyicileri ikiye böldü. Bir kesim yeni görünümü modern ve estetik bulurken, bir kesim ise kaplamaların boyutunu ve parlaklığını "aşırı" bularak eleştirdi. Özellikle TikTok üzerinden gelen yorumlarda, estetik müdahalenin doğallıktan uzak olduğuna dair çeşitli benzetmeler ve ifadeler yer aldı.

Ayrıca gelen tepkilere yanıt vern Stone, estetik algısının kişiye özel olduğunu savundu.